Agente si finge cliente e fa chiudere parrucchiere abusivo

CASORIA. Polizia locale chiude parrucchiere abusivo: agente si finge cliente e lo scopre. Brillante operazione nelle scorse ore da parte della Polizia Municipale di Casoria, impegnata in un servizio teso a contrastare l’abusivismo commerciale.

In particolare nel centro di Casoria è stata accertata la presenza di un coiffeur illegale: l’uomo aveva, infatti, messo su un vero e proprio salone abusivo all’interno di un appartamento, il tutto senza rispettare la normativa vigente nè corrispondere quanto dovuto in termini di tasse. Per stanarlo una agente ha finto di prendere appuntamento per un taglio come se fosse una cliente: quando le ha aperto la porta dell’improvvisato salone, però, il parrucchiere si è trovato di fronte i vigili che lo hanno identificato e segnalato. La stessa Polizia Locale ha provveduto alla chiusura dell’esercizio abusivo, con le relative sanzioni a carico del responsabile. Nelle prossime ore, di concerto con l’assessore alla Sicurezza Marco Colurcio, saranno predisposte ulteriori attività su questo fronte.

“Siamo al fianco dei commercianti che operano in piena regolarità e trasparenza sul nostro territorio e per questo contrasteremo chi si rende responsabile di queste forme di illegalità. Un impegno volto alla tutela di consumatori e imprenditori” dichiara il sindaco Raffaele Bene.

“Ringrazio ancora una volta la nostra Polizia Locale per gli sforzi e per i risultati a dispetto di un organico esiguo. Invito i cittadini a collaborare con le istituzioni per poter garantire una legalità diffusa in tutte le sue forme alla nostra Città” evidenzia l’assessore alla Sicurezza Marco Colurcio.