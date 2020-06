Il consiglio dell’Acri ha approvato all’unanimità il rinnovo del sostegno quinquennale alla fondazione Con il Sud per il periodo 2021-2025. Lo comunica l’Acri, sottolineando che “nonostante le difficoltà che stanno gravando su tutti i territori le fondazioni di origine bancaria continuano a impegnarsi insieme per supportare la società civile del Mezzogiorno”.

Il rinnovo del sostegno alla fondazione Con il Sud, “nel consueto ammontare di 20 milioni all’anno, che saranno ripartiti tra le fondazioni finanziatrici proporzionalmente all’ammontare delle erogazioni dell’ultimo esercizio disponibile, dà seguito a quanto previsto nella mozione finale del congresso Acri di Parma del 2018, che impegna l’associazione e le associate a dare continuità al sostegno alla fondazione Con il Sud, per garantire le risorse economiche necessarie alla sua lodevole azione”.

Nel corso dei suoi 14 anni di attività, la fondazione Con il Sud “ha dimostrato una grande capacità di cogliere le istanze provenienti dai territori, di mettere a punto meccanismi di intervento efficaci e innovativi e, soprattutto, di essere in grado di rappresentare un punto di riferimento per il sostegno alle iniziative del volontariato e del terzo settore del Mezzogiorno”. Inoltre “la sua originale governance duale, che riunisce fondazioni e terzo settore, si è rivelata essere una formula vincente e costruttiva”.

“In questo periodo di grande difficoltà per tutto il Paese – afferma il presidente dell’Acri, Francesco Profumo – le fondazioni di origine bancaria non fanno mancare il loro sostegno alla fondazione Con il Sud: un’iniziativa di sistema che tanti buoni frutti ha prodotto e che testimonia lo spirito di innovazione e la visione condivisa di solidarietà nazionale delle fondazioni. Siamo convinti che anche in questa fase di crisi la fondazione Con il Sud saprà accompagnare la società civile del Mezzogiorno in una grande opera di riscatto e di rigenerazione fondata sulle comunità e sul capitale sociale di questi territori”.

Grande soddisfazione da parte del presidente della fondazione Con il Sud, Carlo Borgomeo, per “una decisione che conferma il più consistente meccanismo di solidarietà Nord-Sud, realizzato da soggetti privati. Le fondazioni di origine bancaria continuano a sostenere, con il coinvolgimento del terzo settore, un modello di intervento nel Mezzogiorno che, progressivamente, sta introducendo nel quadro delle politiche per lo sviluppo del Sud un approccio fortemente innovativo, basato sulla convinzione che la coesione sociale rappresenta una precondizione irrinunciabile per lo sviluppo economico, soprattutto nei territori più marginali e che, pertanto è in questo ambito che bisogna concentrare risorse ed energie”.

