Acerra, vigile cambia una multa già fatta: “Sanzionato è parente di un amministratore”

Multa modificata da un agente, opposizione chiede notizie al Sindaco: c’è parentela con amministratori?

ACERRA. I consiglieri comunali di opposizione hanno scritto al Sindaco e al Comandante di Polizia Municipale dopo la notizia pubblicata da un quotidiano nazionale relativa alle indagini su un agente sembrerebbe per una contravvenzione modificata. Il 30 marzo 2022 l’allora Presidente del Consiglio comunale Andrea Piatto, letto un post sui social nel quale si segnalava l’accaduto, ha prontamente allertato gli uffici chiedendo le indagini interne e le conseguenti iniziative.

Oggi, i consiglieri di opposizione compreso lo stesso ex Presidente del Consiglio comunale, chiedono quali sono i provvedimenti disciplinari assunti e se l’agente è parente di un amministratore in carica all’epoca dei fatti e se tale amministratore è in carica anche con la nuova amministrazione.