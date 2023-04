Gli antichi mestieri degli Ottajanesi: conoscere il passato per capire il presente.

Venerdì 14 aprile, a partire dalle 17.30, al plesso Lucci parlerò di alcuni antichi mestieri esercitati dagli Ottajanesi nella seconda metà dell’Ottocento. L’incontro è stato promosso dall’ I.C. “M.Beneventano” e dall’ “ArcheOttaviano”.

Quando la prof.ssa Giovanna Andreoli, che presiede l’ArcheOttaviano, mi ha proposto il tema, ho accettato immediatamente, perché la storia della nostra città – la storia concreta, costruita sulle idee, sui fatti e sulla fatica – merita di essere conosciuta, e poi perché se si vuole capire il presente, bisogna partire dalle radici. Parlerò dei distillatori, delle famiglie dei produttori di vino, dei costruttori di botti e barili, dei “vatecari”, dei vetrai.

Ci sono altri mestieri storici, ma li tratteremo in un prossimo incontro. Leggerò qualche passo della “Storia di Ottajano” che ho incominciato a scrivere in questi giorni, e dirò della mia intenzione di preparare per l’autunno – con l’aiuto degli dei – un programma di visite guidate e di mostre di foto e di documenti storici. Ringrazio, per l’attenzione e per l’ospitalità, la prof.ssa Anna Fornaro, Dirigente dell’I.C. “M. Beneventano” e la prof.ssa Giovanna Andreoli. Correda il comunicato una fotografia antica del Palazzo Medici, davanti al quale ancora si apriva uno dei più lunghi e complessi alvei vesuviani, l’alveo Rosario.