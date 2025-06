Acerra, Tari in aumento per imprese e distributori di carburante

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Coalizione Civica

Nella seduta di Consiglio comunale, dopo il minuto di raccoglimento in memoria del Carabiniere ucciso il 12 giugno in provincia di Brindisi, il Sindaco e la sua maggioranza hanno approvato le tariffe Ta.Ri. (rifiuti urbani) per il 2025.

Nonostante le enormi entrate per il recupero dell’evasione, chi governa la città, si fa per dire, non è riuscito ad abbassare le aliquote alle famiglie e, anzi, ha innalzato quelle alle imprese artigianali e industriali, comprese le aree di deposito, ai centri sportivi e ai distributori di carburante.

Tutto ciò in cambio di un servizio di igiene urbana che fa acqua da tutte le parti: la città è sporca, sono tornati i rifiuti per strada e fuori alle isole ecologiche, il verde pubblico è senza manutenzione così come le caditoie.

La città vivrà un’altra estate in piena emergenza aria, a cui si sommano l’invasione di insetti per l’emergenza climatica e i ritardi che l’Amministrazione comunale continua ad accumulare nella gestione del quotidiano.

Il Sindaco, inoltre, interrogato dai nostri consiglieri comunali, non è stato capace di indicare una data per l’inizio dei lavori per la copertura della tribuna dell’Arcoleo ma nemmeno i tempi per sottoporre al Consiglio comunale l’area dove realizzare il nuovo stadio.

Intanto nelle prossime ore verrà formalizzato un esposto alle Autorità competenti per una serie di grave omissioni operate dall’Amministrazione comunale nella verifica delle rendicontazioni sui contributi per i campi estivi.