Acerra, stop alle auto nei weekend di luglio: si circola a targhe alterne

RA. Inquinamento atmosferico, ecco le misure di contrasto adottate dal Comune di Acerra. Il sindaco Tito d’Errico, infatti, ha emesso un’ordinanza contenente tutta una serie di disposizioni finalizzate a migliorare la qualità dell’aria dopo la pubblicazione da parte dell’Arpa Campania del bollettino che indica il superamento – per due centraline – delle concentrazioni di polveri PM10 nell’aria.

Tra i provvedimenti specifici, tenuto conto della necessità di bilanciare le esigenze di mobilità sul territorio con la salvaguardia della salute pubblica, rientra la circolazione dei veicoli a targhe alterne limitatamente ai fine settimana.

Pertanto, per tutti i prossimi sabato e domenica del mese di luglio, la circolazione sull’intero territorio comunale di tutti i veicoli (auto, moto e ciclomotori) è consentita a targhe alterne limitatamente alla fascia oraria 08.00-20.00.

Nei giorni pari del calendario (8,16, 22 e 30 luglio) è consentita la circolazione di tutti i mezzi che hanno l’ultimo numero di targa pari; nei giorni dispari (9, 15, 23, 29 luglio) è consentita la circolazione di tutti i mezzi che hanno l’ultimo numero di targa dispari.

Sono esclusi da queste disposizioni:

i veicoli elettrici ad emissione nulla;

i veicoli che trasportano diversamente abili muniti di tesserino regolarmente rilasciato dalla competente autorità;

veicoli adibiti a servizio pubblico;

veicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l’espletamento di trattamenti terapeutici adeguatamente certificati.

Inoltre, a partire da domani venerdì 7 luglio 2023 e fino al 31/12/2023 sull’intero territorio comunale, è disposto:

il divieto di qualsiasi combustione all’esterno;

il divieto di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;

il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

il potenziamento dei controlli riguardo il rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di spandimento dei liquami.

Salvo i casi previsti dal codice penale o da diversa disposizione di legge, l’inosservanza dei divieti e prescrizioni dell’ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500.

“Il miglioramento della qualità dell’aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile dell’amministrazione comunale ai fini della tutela e della protezione della salute dei cittadini e dell’ambiente – sottolinea il sindaco d’Errico – il provvedimento di limitazione alla circolazione viene sperimentalmente attuato nei giorni di sabato e domenica di luglio salvo poi riconsiderare eventualmente l’opportunità di reiterarlo sulla base di una rivalutazione dei dati sulla qualità dell’aria. L’invito alla cittadinanza, tuttavia, è di provare a limitare sempre l’uso dell’auto e della moto per goderci al meglio la città a piedi, in bicicletta o con veicoli green”.

L’opposizione è critica

“L’ordinanza del Sindaco di Acerra è davvero imbarazzante, perchè non risolve il problema con le targhe alterne. Riguarda solo il fine settimana in cui il traffico sulle grandi arterie cittadine è sicuramente inferiore ai giorni feriali, soprattutto d’estate. E poi non incide sui tir che trasportano rifiuti all’inceneritore e che sicuramente impattano fortemente sulla qualità dell’aria.” Lo dichiara il capogruppo di opposizione Andrea Piatto in una nota.

“Serve immediatamente chiudere al traffico completamente il centro della città, cogliendo l’occasione per costruire un nuovo modello di centro urbano e, ripeto, un Distretto Urbano del Commercio costruito sul cuore pulsante del centro aiuterebbe sviluppo ed ambiente.

Ricordo al medico d’Errico, prima che al Sindaco, che ogni anno, secondo l’OMS, il 22% del carico globale di malattie e il 24% di tutti i decessi sono legati a fattori ambientali, specie per inquinamento da aria irrespirabile. L’Italia ha il record negativo, con circa 90mila morti l’anno, di decessi prematuri per inquinamento da traffico. Sono numeri più alti di quelli del Covid.

Prenda atto che la gestione della Polizia Locale tutta incentrata su sanzioni e non sulla gestione della mobilità ci ha portato a questo risultato: servono interventi seri, strutturali, come avevamo proposto in Consiglio comunale, con investimenti sul trasporto urbano pubblico collettivo e un piano del traffico realizzato da esperti e portatori di una visione ecologista della città.”