ACERRA – “Sono felice di annunciarvi la riapertura della mediateca di via Buonincontro già il prossimo novembre.” A comunicare la notizia è l’esponente pentastellata e consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Carmela Auriemma.

Adesso, l’annuncio dell’amministrazione nel corso di un evento al Castello che comprende anche la riapertura della biblioteca comunale, sana una mancanza perpetuata per mesi ma non è abbastanza.

Per questo, ringraziando l’amministrazione per aver prontamente accolto la mia istanza, propongo per la prossima variazione di bilancio di mettersi a lavoro per un piano di intervento coraggioso che coinvolga la città a più livelli al fine sovvertire un sistema attualmente iniquo e discriminatorio verso migliaia di famiglie.”