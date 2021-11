Acerra, presidente convoca i gruppi consiliari alla Locanda del Gigante dopo il raid dei criminali

Acerra – Sarà una seduta dei gruppi consiliari unica e irripetibile quella fissata per sabato 27: il presidente del consiglio comunale Andrea Piatto, in sinergia col sindaco Raffaele Lettieri, ha infatti convocato per quella data alle 16 la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari alla Locanda del Gigante, comunità recentemente colpita da un atto criminale, con l’irruzione di due banditi che hanno rapinato il fondatore Carlo Petrella, in queste ore al centro di una gara di solidarietà trasversale.

La scelta della data è simbolica visto che coincide con la manifestazione “Una sera col Gigante”, che proprio quel sabato vedrà associazioni e cittadini giungere in via Calabricito per sostenere il progetto di Carlo Petrella.

“Visto l’appuntamento “Una sera col Gigante”, previsto nell’ambito dell’appello lanciato, quale primo firmatario, dalla Fondazione La Locanda del Gigante, d’intesa con il Sindaco ho convocato la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, in presenza e in seduta aperta, il giorno 27 novembre alle ore 16 presso la sede della Locanda del Gigante (via Calabricito – Acerra)” rende noto il presidente del consiglio comunale Andrea Piatto.

“Carlo e i suoi ragazzi non saranno mai soli: istituzioni locali e sovracomunali, tante realtà sociali organizzate, il mondo della scuola sono da giorni impegnati a dare una mano affinché non si interrompa la missione di Carlo, da sempre punto di riferimento della lotta alle dipendenze della vita. Il Consiglio comunale, che rappresenta l’intera comunità, nel condividere e sostenere le iniziative in corso, resta il primo dei Guardiani di Carlo e della Locanda.”