Acerra piange storico commerciante: politica ricorda l’ex consigliere

Acerra. La sua vita terrena è terminata nella serata di martedì prima di compiere 58 anni, ma gli insegnamenti di vita che Domenico Rao ha lasciato in primis alla sua famiglia e poi agli amici che hanno convidiso con lui le esperienze in politica e non resteranno per sempre.

Una vita tra i fiori, sia nella bottega di corso Resistenza, cuore della città, sia davanti al cimitero con lo stand dove ognuno incrociava il suo sorriso prima di rendere omaggio al caro estinto.

Un’esistenza, quella di “Mimmo”, segnata anche dalla passione per la politica che lo portò a sedere in consiglio comunale nel 2008 ma anche a diverse candidature (l’ultima appena 2 mesi fa con la lista Siamo Acerra) e all’impegno in varie esperienze con i moderati.