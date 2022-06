Acerra, ombre sul voto: la mossa dell’ex premier Conte per il centrosinistra Piatto-Auriemma

ACERRA. Città di Acerra in fibrillazione per l’arrivo nella giornata di oggi di Giuseppe Conte: l’ex premier e leader nazionale del Movimento 5 Stelle giungerà domani alle 19 in piazza Castello per supportare la lista pentastellata capitanata dalla co-sindaca Carmela Auriemma e la coalizione X Acerra Unita del candidato sindaco Andrea Piatto.

“E’ un onore ricevere il sostegno di Giuseppe Conte, una figura dello spessore istituzionale indiscusso, come dimostrato durante la presidenza del Consiglio, e un garante dei valori che il Movimento porta avanti da anni. Dopo la visita domenica del presidente della Camera Roberto Fico, i vertici nazionali del Movimento 5 Stelle confermano di credere fortemente al progetto che abbiamo creato ad Acerra per costruire un’alternativa concreta e coraggiosa alla cattiva politica. Abbiamo sempre detto a tutti i nostri elettori di sentirsi anche candidati e alla luce delle ombre inquietanti che si stanno addensando sul voto di domenica, la visita di Conte non sarà di certo una passerella ma assume un significato simbolico. Sarà un’investitura da parte sua nei confronti della nostra lista e dell’intera coalizione ed uno sprone per vincere la battaglia nonostante i bastoni tra le ruote che le stesse istituzioni locali ci stanno mettendo. Anche noi lo investiremo del ruolo che merita perchè i valori di trasparenza assoluta e democrazia partecipata sono stati quelli del Movimento prima ancora della nascita di X Acerra Unita” ha dichiarato la co-sindaca e candidata al consiglio del Movimento 5 Stelle Carmela Auriemma.

“La visita di Giuseppe Conte, che segue quella del presidente della Camera Fico e del vicesegretario nazionale Pd Provenzano, ci dice quanto Acerra sia interconnessa ai massimi livelli col resto della Nazione e debba sfruttare per intero le sue potenzialità. Questa città non può vivere in logiche feudali tantomeno nell’isolamento: la collaborazione coi leader nazionali e la loro vicinanza ci fa capire quanto Acerra possa compiere un salto di qualità finora inimmaginabile dopo il 12 giugno” afferma il candidato sindaco di X Acerra Unita Andrea Piatto.

Nel corso della visita di Giuseppe Conte la coalizione “X Acerra Unita” farà un importante annuncio in merito a recenti fatti emersi nel corso della campagna elettorale.