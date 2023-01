Acerra, ferito alla testa davanti al market

Acerra. Giallo nella serata di ieri nella zona di via San Francesco d’Assisi ad Acerra. Un uomo di origine extracomunitaria è rimasto ferito alla testa davanti a un market gestito da connazionali ed aperto da poche settimane.

Stando alle prime informazioni raccolte all’origine del ferimento ci sarebbe una zuffa. Uno dei coinvolti era sanguinante e presentava una evidente ferita al capo.

Sul posto sono giunti tre equipaggi dei carabinieri ed una volante del commissariato di polizia. Il ferito, rimasto sul marciapiedi immobile per alcuni minuti prima dell’arrivo del 118, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Le indagini sull’episodio sono affidate ai carabinieri del reparto di Castello di Cisterna che hanno provveduto a identificare le persone presenti in quel momento nel negozio specializzato nella vendita di prodotti alimentari etnici e gestito da extracomunitari residenti in città.