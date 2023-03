Acerra e i giovani, incontro col Pd tra allarme criminalità e partecipazione

ACERRA. In un periodo storico che vede i giovani bisognosi di nuovi spazi e occasioni per partecipare, incontrarsi, esprimersi, essere ascoltati, realizzare le proprie aspirazioni e riappropriarsi di luoghi di sana aggregazione anche per sfuggire alla pericolosa deriva della microcriminalità dilagante in città che molto spesso, soprattutto negli ultimi mesi ha visto tra le vittime proprio giovani adolescenti, ed anche al fine di sollecitare sempre più maggiori forme di coinvolgimento e partecipazione attiva delle nuove generazioni, il Partito Democratico di Acerra ha inteso, nell’ottica di un dibattito costante e continuo con la cittadinanza, organizzare per venerdì 03 marzo 2023 ore 18.00 presso il Teatro Italia un momento di confronto dal titolo “Acerra: una città per giovani?”.

In particolare interverranno Stefano Gamra – associazione “Facciamoci compagnia”, Luigi Casa – associazione “l’Atlante”, Don Stefano Maisto – parroco chiesa Sant’Alfonso Maria De’ Liquori, Francesco Esposito – associazione culturale Youth, Prof. Giovanni la Montagna – dirigente scolastico liceo Alfonso Maria De’ Liguori.

Al dibattito interverranno giovani e studenti partecipando attivamente al confronto e portando la propria voce. Sono invitate le forze politiche e civiche e la cittadinanza tutta.