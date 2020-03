Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal Comune di Acerra.

Resta massima l’attenzione della Polizia municipale di Acerra sul rispetto delle disposizione per arginare la diffusione del coronavirus. Questa mattina la polizia municipale, come richiesto dal Sindaco Raffaele Lettieri, ha proseguito nel controllo dell’esposizione dei prezzi al pubblico da parte degli esercizi commerciali aperti: un’attività commerciale è stata contravvenzionata (più di mille euro di multa) perché non li esponeva, segnalata anche alla Regione e alla Guardia di Finanza. Il primo cittadino ne darne notizia ha invitato tutti a segnalare eventuali anomalie nei prezzi alla Guardia di Finanza e alle altre forze dell’Ordine.

Sempre nella mattinata odierna poi, sono proseguiti i controlli anche per verificare chi continua a circolare senza ragioni necessarie, come chi accompagna il proprio cane: 6 persone sono state denunciate dagli agenti della polizia municipale. Si ricorda che le Ordinanze e i DPCM impongono di restare nei luoghi contigui alle abitazioni, anche per accompagnare il proprio animale. Inoltre, proseguono anche le attività di sanificazione di strade, arredi e marciapiedi cittadini.