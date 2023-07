Acerra, consiglio salva l’assessore La Montagna

ACERRA Il consiglio comunale di Acerra ha respinto (15 i voti contrari e 8 i favorevoli) la richiesta di dimissioni (o di revoca dell’incarico) dell’assessore al Personale avv. Francesca La Montagna avanzata dall’opposizione. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tito d’Errico, dunque, attraverso tutti i suoi gruppi consiliari, ha ribadito la fiducia all’esponente dell’esecutivo accusata dai consiglieri di minoranza di aver reso dichiarazioni non veritiere in merito alla vertenza tra il Comune ed i lavoratori dell’ente nel corso del consiglio comunale del 28 marzo scorso.

“In quella seduta di Assise ha sottolineato il sindaco D’Errico l’assessore ha fatto riferimento ad un incontro (antecedente alla dichiarazione dello stato di agitazione) al quale ha partecipato ed alle sue interlocuzioni avute con i dirigenti e con molti dipendenti comunali per comprendere i motivi delle rivendicazioni sindacali. L’assessore, pertanto, non dice nulla che non corrisponda al vero anche quando parla di piena legittimità degli atti dirigenziali tant’è che ad oggi nessun atto è stato revocato e l’unico ricorso giudiziale è stato rigettato dal giudice in fase cautelare. Per quanto riguarda gli atti regolamentari chiesti dalle organizzazioni sindacali, l’amministrazione ha approvato una bozza di regolamento sull’orario di lavoro e istituti collegati, inviata ai sindacati per la dovuta informativa e che sarà approvata definitivamente a conclusione della procedura di confronto. Sono state approvate, inoltre, anche le linee di indirizzo per la stipula del contratto decentrato destinando risorse aggiuntive al fondo per la contrattazione decentrata. Ad oggi una sola sigla sindacale ha chiesto un nuovo incontro.

Dal dibattito sono emerse la piena trasparenza e la piena legittimità dell’intervento dell’assessore La Montagna ha chiarito il presidente del consiglio comunale Raffaele Lettieri.

L’opposizione ha voluto strumentalizzare le parole dell’assessore La Montagna, ma ciò che conta è che tutte le situazioni sono state riequilibrate ha detto Cuono Lombardi. Sono certo che tutte le risorse dell’ente saranno sempre più valorizzate l’analisi, invece, di Paolo Rea. A Francesca La Montagna vanno le congratulazioni per come ha gestito questa situazione l’intervento di Patrizia De Sena. Un assessore capace e sempre disponibile ha spiegato Filippo Di Marco andiamo avanti così nell’amministrare la città.

L’assemblea, poi, ha approvato con 15 voti favorevoli e 4 contrari la delibera di giunta n.58 del 15/06/2023 di variazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

Dall’amministrazione comunale sono arrivate risposte in merito alle questioni di attualità proposte dall’opposizione su valutazione integrata ambientale del termovalorizzatore, installazione di una antenna telefonica in via Spiniello e Istituto Munari, oltre a quella posta dal consigliere di maggioranza Nicola D’Onofrio sul Parco Urbano dell’Antica Città di Suessola.

L’amministrazione, infine, ha replicato in maniera completa anche alle interpellanze che riguardano la Mediateca Comunale, il Civico Cimitero, il Puc, il Parco Urbano di via Sand e la Villa Comunale ed in merito ad un procedimento penale in cui lente, però, non è parte in giudizio.