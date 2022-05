Acerra, confronto tra candidati sindaco: 2 su 3 hanno già detto sì

Piatto-Auriemma, video virale per chiedere confronto con altri candidati. Crimaldi ci sta, silenzio da D’Errico

ACERRA. E’ diventato virale in poche ore il video pubblicato ieri dal candidato sindaco di “X Acerra Unita” Andrea Piatto e dalla co-sindaca Carmela Auriemma nel quale viene chiesto un confronto ufficiale agli altri due candidati sindaco Tito D’Errico e Vincenzo Crimaldi per rendere noti alla città tutti i programmi delle coalizioni.

“Noi siamo pronti a presentare alla città il nostro progetto e lo faremo venerdì ma riteniamo doveroso per la nostra comunità che ci sia un confronto sulle idee per l’Acerra del futuro. Io e Carmela siamo l’esempio plastico di un confronto, a volte anche scontro, che può dare frutti alla città” fa sapere Andrea Piatto nel video “L’essenza della democrazia è questa: i nostri competitor possono scegliere data, luogo e moderatore; noi non poniamo alcun vincolo”.

“Possono venire anche accompagnati” gli fa eco la co-sindaca Carmela Auriemma “Io ad esempio accompagnerò Andrea. Deve essere un momento di democrazia e confronto con l’intera città e non solo per la politica. E’ un diritto dei cittadini e per questo l’invito è esteso a chiunque voglia organizzare il confronto: dalle assoicazioni ai movimenti fino ai semplici cittadini”.

All’appello del duo del centrosinistra ha già risposto il candidato del centrodestra Vincenzo Crimaldi che ha non solo accettato l’invito al confronto ma anche punzecchiato lo stesso Piatto in un video di risposta: “Non è che è proprio lui che ha bisogno di venire accompagnato? Peraltro da una figura come la co-sindaca che in ambito istituzionale nemmeno esiste”.

Silenzio dall’entourage di Tito D’Errico, l’erede prescelto di Raffaele Lettieri che già sabato all’atto della presentazione delle liste aveva però detto di volersi confrontare solo con i cittadini e non con i competitors.