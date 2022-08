Acerra, carabinieri trovano fucile a canne mozze nel sottoscala di un cortile

Acerra – Abbandonato come un vecchio arnese nel sottoscala di una palazzo in centro ma perfettamente funzionante. Blitz nella serata di lunedì dei carabinieri del reparto territoriale di Castello di Cisterna in un cortile di via Giovanni Soriano, a due passi dal centro storico di Acerra.

Nel sottoscala del condominio i militari hanno trovato un fucile a canne mozze calibro 12 con matricola abrasa. L’arma era stata collocata al piano inferiore del palazzo ed era priva di proiettili ma pronta all’uso.

Il fucile è stato sequestrato e sarà ora analizzato dagli esperti di balistica per accertare il coinvolgimento in eventuali fatti di sangue avvenuti recentemente in città.