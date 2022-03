Acerra, 7 per la coalizione “deluchiana”: il centrosinistra si schiera

Riceviamo e pubblichiamo

Acerra – Si è insediato il nostro tavolo di confronto programmatico, aperto, con regole chiare e condivise. E’ nuovo spazio fatto di contenuti, trasparente ed inclusivo, e che si è posto da subito, senza infingimenti, anche il tema di come affrontare le prossime elezioni amministrative nella città di Acerra. Energie cittadine che provengono dall’impegno sociale e civile che fanno politica dal basso ogni giorno, a prescindere dalla presenza nelle istituzioni. Con questi intenti condividiamo l’esigenza di far partire un serrato confronto con quelle forze che si riconoscono nell’ampio schieramento che sostengono De Luca e Manfredi, nella consapevolezza che a destra non trovano identità le nostre principali opzioni politiche e programmatiche.

Acerra Ecologisti Cittadini – Movimento per Acerra – Patto con Acerra – Noi ci siamo – Acerra Terra Nostra – Visione Comune – Più Acerra Cambiamo