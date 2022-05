Accoltellato dopo partita di calcetto con amici

Questa notte un ragazzo di 26 anni di Napoli si è presentato al pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli con una ferita da arma da taglio.

Secondo quanto riferito ai Carabinieri, il ragazzo sarebbe stato accoltellato al fianco destro e nella regione sacrale mentre si trovava nei pressi della zona del Monaldi subito dopo aver partecipato ad una tranquilla partita di calcetto con degli amici.

Fortunatamente il 26enne sta bene e non è in pericolo di vita viste le ferite superficiali. È stato prontamente dimesso questa mattina con una prognosi di 10 giorni circa.

Intanto i Carabinieri della stazione del Vomero indagano ancora sulla vicenda per la ricostruzione dell’accaduto che pare sia non del tutto chiara nonostante il racconto della vittima e per il riconoscimento degli aggressori tramite le immagini di videosorveglianza presenti in quella zona