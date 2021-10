A Terzigno Lucia Oliva e Adriano Conato presentano il loro nuovo libro.

BOSCOREALE – Il libro, “La Villa di N. Popidius Florus a Boscoreale”, è dedicato alla villa che fa parte del tesoro archeologico di Boscoreale, un tesoro che consente una “lettura” più ampia e articolata del territorio e della società vesuviani prima dell’eruzione del 79 d.C. A questa “lettura” Lucia Oliva e Adriano Conato dedicano, da tempo, ricerche, studi e passione. Ci piace ricordare che i due studiosi hanno scritto insieme “Tracce d’antico nella Boscoreale moderna”, in cui hanno esaminato un tema di fondamentale importanza, la continuità del passato nel presente e hanno individuato e registrato i segni dell’eternità del “genius loci”, dello “spirito del luogo”.

Il libro sulla villa di Popidio Floro verrà presentato sabato 20 ottobre, a partire dalle ore 18, in un tempio dell’archeologia vesuviana, il “Museo Archeologico Territoriale di Terzigno”, una tappa fondamentale per chi voglia capire come era organizzata l’economia del Vesuviano interno prima che il vulcano trasformasse in “deserto” le ricche contrade che si stendevano ai suoi piedi. Pubblica il libro “Il Quaderno Edizioni” che, grazie alla sapienza progettuale e all’impegno della dott.ssa Stefania Spisto, fornisce un prezioso sostegno alle attività culturali del Vesuviano e della “ Campania Felix”.