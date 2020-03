Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Comune di Somma Vesuviana

Di Sarno: “Somma Vesuviana (NA) ha il quarto e quinto caso di Coronavirus. Stiamo aspettando i risultati di altri tamponi. Ora si avvicina il momento determinante. DOBBIAMO STARE TUTTI A CASA ED USCIRE SOLO PER NECESSITA’ LAVORATIVE O SANITARIE. Riducete le uscite per andare a fare la spesa, basta una volta ogni 15 giorni. Magari potrete chiamare la Croce Rossa che vi aiuterà a ritirare la spesa. I supermercati stanno per dare vita ad un’iniziativa meravigliosa come “pacco sospeso” solo ovviamente per chi ha necessità ”.

“A Somma Vesuviana altri 2 casi di Coronavirus ed altri tamponi dei quali aspettiamo i risultati definitivi. Ora il momento è determinante. Tutti noi stiamo facendo la nostra parte. Stiamo vivendo una crisi economica spaventosa con famiglie che non hanno soldi. Stiamo vivendo un’emergenza davvero senza precedenti ma dobbiamo restare fermi, lottare, fare sacrifici, essere comunità. Con i supermercati stiamo organizzando un pacco sospeso. Tutti possono lasciare un prodotto comprato da destinare alle famiglie che non possono permettersi di spendere soldi. Ringrazio i consiglieri comunali che stanno dando suggerimenti, come anche i consiglieri di minoranza che stanno fornendo anche loro suggerimenti validi ed apprezzati. Mancano le mascherine e ringrazio quelle imprese che le stanno portando in donazione. State a casa, chi vorrà andare a fare la spesa sarebbe consigliabile lo facesse una volta ogni 15 giorni. La Croce Rossa sta facendo un grande lavoro e sta andando a ritirare la spesa ordinata, soprattutto da chi ha difficoltà a muoversi. Il numero della Croce Rossa al quale rivolgersi per fare la spesa è tel 3312 339074. Nei negozi chiedo di rispettare tutte le norme di sicurezza, ci saranno i controlli. Siamo popolo, paese, comunità. Ringrazio le scuole, i docenti che immenso lavoro stanno facendo con la didattica a distanza”. Lo ha dichiarato il sindaco Salvatore Di Sarno. Somma Vesuviana è una cittadina non distante da Napoli.

