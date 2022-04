A Cisterna riapre la stazione, dopo atti di violenza e criminalità

Riapre la stazione di Castello di Cisterna, grazie alla collaborazione e cooperazione tra Comune, Eav, Carabinieri e associazione non profit “Insieme di può”.

Castello di Cisterna – Lo scorso 22 febbraio c’è stato lo stop della circumvesuviana a Castello di Cisterna. L’EAV non riesce a garantire la sicurezza in quella che è diventata una piazza di spaccio. È stata una sconfitta per il paese in quanto, solo nel 2017 la stazione, la quale è stata teatro di un terribile episodio di cronaca, fu ristrutturata e dunque, strappata dal degrado e dal vandalismo.

Dopo questo periodo di stallo, ieri 21 aprile è stato siglato l’accordo per la riapertura tra l’Eav e un’associazione non profit.

Dopo lunghe trattative e dopo un incontro tenuto in prefettura, alla presenza: dell’EAV, prefetto, Regione Campania ed il comune di Castello di Cisterna, fu stabilito che la circumvesuviana potesse essere riaperta qualora fosse affidata a qualche associazione o struttura per darle nuova vita. L’associazione che ha deciso di scendere in campo per gestire e ridare funzionalità alla stazione è stata l’associazione di Brusciano, “Insieme si può”. Quest’ultima, fin da subito si è resa disponibile a effettuare lavori per renderla agibile nel minor tempo possibile.

“Sarà convocato un tavolo di concertazione con la prefettura, la regione, l’Eav e le forze dell’ordine di Castello di Cisterna affinché venga riaperta a tutti e messa a disposizione ai cittadini. Ci siamo anche battuti affinché siano ripristinati l’ascensore e le scale mobili. Dal canto nostro, ci attiveremo affinché questo venga concretizzato nel breve termine” – dichiara il sindaco, Aniello Rega.