A Casoria nasce il Festival del Fumetto: omaggio all’Iran e artisti in mostra

Casoria – Comincia venerdì 21 aprile la prima edizione di “Illustration & Cartoon Festival”, il Festival del Fumetto e dell’Illustrazione organizzato dal comune di Casoria. Si parte venerdì 21 aprile alle 9.30 con l’apertura della mostra didattica sul fumetto e una presentazione video nella Biblioteca Comunale “Mons. Mauro Piscopo”. La giornata proseguirà alle ore 11.00 con il seminario sulle nuove tecnologie per le illustrazioni di Intelligenza Artificiale che vedrà la partecipazione dell’art director Antonella Ianniello.

Appuntamento serale sabato 22 aprile: dalle 20.30 alle 23 il museo CAM si riempirà di colori per l’inaugurazione della mostra Illustration & Cartoon Festival con l’esposizione di diverse opere di artisti di fama internazionale del mondo del fumetto. Ad accogliere i visitatori prima dell’inaugurazione della mostra prevista per le 21 il sindaco Raffaele Bene, l’assessore alla Cultura Vincenzo Russo, il direttore del Museo Cam Antonio Manfredi, il presidente dell’associazione C4C Andrea Valentino. Alla mostra saranno presenti con le loro opere gli artisti Vin Clovercreek, Danilo Pergamo, Sue Gen, Cartoonize the World, Julia Zhurav, Alessandra Oricchio, Milly Nilly, Daniela Calicchio, Linda G. Carluschi, Luca Testi, Cecilia Gordigiani, Fatin Nadhirah, Samantha Fuda, Mario Schiano, Rosa Vertuccio.

Gran finale domenica 23 aprile. Alle 10 si riaprono i battenti del festival con la mostra Iran’s Revolution. Alle 10.30 alla sala teatro Cam è prevista la proiezione del film “Persepolis” di Marjane Starapi che anticipa il collegamento con la nota regista ed illustratrice, previsto per le 12.15 e che chiuderà questa tre giorni sempre ad ingresso libero. La manifestazione rientra nell’ambito del cartellone degli eventi finanziati da Città Metropolitana di Napoli.

“Questa manifestazione è stata intesa fin da subito per allargare la platea del museo e delle attività culturali anche ai più giovani che sono spesso i maggiori fruitori dell’arte del fumetto in tutte le sue forme. Per Casoria diventa l’ennesima occasione per attrarre visitatori da tutta la Campania e far conoscere le potenzialità del nostro territorio” evidenziano il sindaco Raffaele Bene e l’assessore alla Cultura Vincenzo Russo.