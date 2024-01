A Brusciano torna la sosta a pagamento: pubblicata la gara d’appalto

Ha i giorni contati il parcheggio libero lungo il vecchio percorso della nazionale

Si sa che ormai è un inferno di lamiere il tratto storico di via nazionale delle Puglie, quello che per intenderci taglia in linea retta i comuni di Casalnuovo, Pomigliano, Castello di Cisterna, Brusciano, Marigliano, San Vitaliano e Nola. Su questo lungo e stretto budello di venti chilometri, estremamente popolato e zeppo di attività commerciali al dettaglio, il traffico paralizzato nelle ore di punta è praticamente la norma. Da qui la necessità di regolare la mobilità automobilistica sul tormentato e trafficatissimo percorso. Intanto il Comune di Brusciano ha dato il via a un’iniziativa che punta al ripristino della sosta a pagamento su buona parte del territorio comunale e, in particolare, lungo il tratto incriminato della nazionale che qui prende il nome di via Camillo Cucca.

L’ Annuncio del Sindaco

E’ stato proprio il sindaco di Brusciano, l’avvocato Giacomo Romano, ad annunciare il via al bando di gara per l’affidamento in gestione privata del servizio di sosta a pagamento. « Cari concittadini – le parole di Romano – è stato pubblicato sul sito della Centrale Unica di Committenza presso l’Agenzia di Sviluppo dell’ Area Nolana il bando di gara per l’affidamento della sosta a pagamento attraverso le strisce blu. Questo era un impegno – ha puntualizzato il primo cittadino – e come al solito lo stiamo rispettando ». Il sindaco si è anche soffermato sugli aspetti più specifici del progetto di regolamentazione della sosta automobilistica. « Abbiamo redatto un progetto di gara – il suo chiarimento – in grado di tenere nel conto la modifica del nostro territorio e la sua valorizzazione. Le strisce blu aiuteranno l’interscambio degli stalli troppo spesso occupati a lungo con pregiudizio per il commercio e le attività locali ». Romano, nello spiegare l’iter dell’appalto, ha poi tenuto a precisare che questa iniziativa dell’amministrazione scaturisce da una consultazione democratica. «Abbiamo ascoltato i commercianti ed i residenti ed abbiamo agito nel loro interesse – la puntualizzazione del sindaco – il 12 febbraio – specifica il primo cittadino di Brusciano – scadrà il termine di presentazione del progetto e lo stesso giorno si apriranno le buste con l’esito della gara: ogni impegno per noi è debito ».

L’Urbanizzazione

Restano i problemi di fondo legati a un consumo di suolo incredibile che ha interessato anche i comuni della zona nordorientale dell’area metropolitana di Napoli. Una cementificazione intensa fatta di edilizia residenziale e commerciale che non è stata adeguatamente fronteggiata dalla realizzazione di nuove strade, ampie e scorrevoli, e di nuovi servizi infrastrutturali.