39 – Sconfitta a testa alta, che ci lascia con mancanze e incertezze

A San Siro il Napoli dimostra di non essere la squadra che aveva incontrato i milanisti in campionato, ma non basta, nonostante la prestazione premi gli azzurri, il risultato e le decisioni dell’arbitro non fanno altrettanto.

Senza punta di ruolo, il Napoli domina nella prima parte di gara, conto almeno 3 occasioni, e il Milan si affaccia nell’area azzurra su contropiede. Rui e Lobotka si perdono Diaz, che ha una prateria davanti a sé, il Milan passa in vantaggio con Bennacer, Meret non fa il miracolo. Gli azzurri finiscono in sofferenza il primo tempo, ma nella ripresa riprendono come avevano iniziato. Alcune decisioni non proprio limpide dell’arbitro portano ad una gestione sbagliata dei cartellini, che penalizza il Napoli. Doppio giallo per Anguissa, espulso, ci sta secondo voi? Ma il Napoli non si arrende, gioca quasi meglio in 10, Politano dà un po’ di verve in più, e Maignan salva miracolosamente su Di Lorenzo. Gli animi si riscaldano, e Kim si fa ammonire per proteste, salterà assieme ad Anguissa la gara di ritorno. Finisce così!

Il Napoli esce a testa alta da San Siro, giocando senza punta, con un improvvisato Elmas al centro dell’attacco. Ha più occasioni degli avversari, anche se non tutte nitide, domina in più frangenti, subisce i contropiedi del Milan, e anche alcune decisioni dell’arbitro. Avrebbe meritato un pareggio. Il Napoli risponde alla mia domanda, e lo fa in maniera convinta, ritrova se stesso quando vuole, è il Napoli di sempre, anche monco del suo attaccante. Se da un lato la buona prestazione permette di vedere questa sconfitta come un bicchiere mezzo piano, dall’altro le indisponibilità in attacco (si spera nel ritorno di Osimhen) e le assenze di Kim e Anguissa penalizzano enormemente gli azzurri, e arrivano nel momento clou, nel momento nel quale servivano tutte le forze a disposizione. E serviranno anche le energie dello stadio, durante la partita di ritorno, il mister si fa sentire e manifesta la sua amarezza per la mancanza di tifo nella partita di campionato al Maradona. Tutto ciò ci lascia con mancanze e incertezze.