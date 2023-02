31 – Rendere facile quello che all’inizio sembrava difficile

Gli impegni iniziano a farsi fitti, è il turno dell’Eintracht, e la prima parte di gara non si mette benissimo per gli azzurri, bloccati dai tedeschi. Inaspettatamente Lozano è vispo, mai come prima, sarà la sua miglior partita in stagione, una delle sue migliori di sempre. Da un palo colpito dal messicano scaturisce un fallo di rigore su Osimhen, rigore che Kvara si fa parare. Ma il Napoli non demorde, Osimhen si porta nella rete un pallone servitogli da Lozano dall’estrema destra.

I due ripetono la stessa azione qualche minuto dopo, ma Osimhen è in fuorigioco. La partita si complica per i tedeschi quando Randal Kolo Muani fa un’entrata assassina su Anguissa. Nel finale, chiude i giochi il piazzato preciso di Di Lorenzo, che raccoglie un assist di tacco di Kvara. Che magia. Il Napoli rende facile quello che all’inizio sembrava difficile.

Il Napoli attende l’Eintracht in casa a metà marzo, non mi aspetterei grosse sorprese, il Napoli dovrebbe avere la meglio sugli avversari nel doppio incontro, come l’ha avuta in questa partita di andata. Oggi alle 18:00 si ritorna a parlare di campionato, tocca all’Empoli.