Zona rossa in Campania, prime reazioni politiche di PD e M5S alla notizia che sta per essere ufficializzata

Si sono già espressi sia la vicepresidente del consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino, che il segretario metropolitano del Partito Democratico, Marco Sarracino.

A breve il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà un’ordinanza che entrerà in vigore a partire da domenica e istituirà la zona rossa in Regione Campania.

“Con la decisione del Governo di inserire la Campania tra le regioni in zona rossa, possiamo finalmente contribuire a dare ossigeno ai nostri ospedali e tregua a chi lavora ogni giorno per salvare le nostre vite in un sistema sanitario regionale da tempo allo stremo. Sono orgogliosa di aver condotto in prima persona una battaglia insieme ai parlamentari e ministri del mio territorio, nessuno dei quali si è risparmiato un solo istante, accogliendo il grido disperato di operatori sanitari e cittadini e portando a casa un risultato teso esclusivamente a tutelare il sacrosanto diritto alla salute e alla vita dei cittadini della Campania. Ho trascorso ogni istante delle ultime giornate in contatto con i membri del nostro Governo, per farmi portavoce di una situazione drammatica che nessun numero o algoritmo avrebbe mai potuto raccontare”. È quanto dichiara Valeria Ciarambino del MoVimento 5 Stelle.

“Non mi soffermo a commentare chi, in un momento così drammatico per la mia regione, osa addirittura invocare una crisi di Governo, che avrebbe effetti devastanti in uno scenario che richiede assoluta compattezza e collaborazione a ogni livello istituzionale. In queste ore – rivela Ciarambino – mi stanno scrivendo in tanti per ringraziarci per aver reso possibile questo risultato, che servirà certamente a salvare vite umane. Ora però non dobbiamo fermarci. Il Governo e tutti noi esponenti delle istituzioni abbiamo il dovere e l’opportunità di utilizzare questo tempo per intervenire potenziando, con ogni risorsa possibile, l’intero sistema sanitario regionale, a partire dalla creazione di una rete di assistenza territoriale, completamente assente nella mia regione. La mia prossima richiesta al Governo sarà di intervenire fortemente sulla sanità campana, la cui gestione degli ultimi anni ci ha portato a una situazione disastrosa, supportando la mia gente anche sotto il profilo socioeconomico. Ora – conclude la vicepresidente del Consiglio regionale – è il momento di dimostrare che siamo donne e uomini di Stato al servizio dei cittadini e a tutela dei loro diritti”.

Questa, invece, la dichiarazione del PD Sarracino: “I ritardi nell’affrontare l’emergenza sono certi e collegiali. La situazione però non è mai stata così drammatica. Era dunque chiaro che si andasse verso una ulteriore stretta la cui efficacia andrà verificata nei prossimi giorni. Bene quindi far diventare la Campania “zona rossa”. Al netto degli errori compiuti che sono sempre possibili, questo Governo è stato un elemento di garanzia durante i mesi più duri che l’Italia ha mai vissuto dal dopoguerra ad oggi. I limiti ci sono e vanno corretti. Ora occorre garantire il sostegno alle fasce più deboli e nei confronti di chi rischia di essere colpito dall’emergenza sociale così come vanno raccolte tutte le preoccupazioni delle istituzioni”.