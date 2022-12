Volla, rapinatori entrano in pizzeria e sparano per il Rolex. C’è un ferito

VOLLA – Una rapina è stata compiuta ai danni della pizzeria ‘Fonderia Partenopea’ a Volla. L’episodio sul quale sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco è accaduto la scorsa notte poco dopo le 02.00.

Tre persone col volto coperto avrebbero bussato alla vetrina del locale, chiuso al pubblico, con il calcio della pistola. Lì erano presenti il titolare e alcuni amici. All’indugio, uno dei tre avrebbe esploso un colpo di arma da fuoco contro la vetrina. Quando la porta è stata aperta, i tre rapinatori avrebbero preteso rolex che nessuno di loro portava al polso.

A quel punto, l’uomo armato ha esploso altri due colpi verso il pavimento: un frammento di ogiva avrebbe ferito di rimbalzo il tallone di una delle vittime che, medicata in ospedale, ha riportato tre giorni di prognosi. Giunta in un secondo momento, una delle vittime della rapina avrebbe consegnato loro un rolex del valore di 14mila euro. Al momento sono in corso indagini per chiarire la dinamica.-