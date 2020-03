Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dalla Polizia Locale di Volla.

Nella sola giornata di ieri il personale della Polizia Locale di Volla agli ordini del Ten. Col. Dott. G. Formisano ha controllato altre 49 persone e altri 48 esercizi commerciali al fine di verificare il rispetto della chiusura mentre nella sola mattinata di oggi denunciate 5 persone alla Procura della Repubblica per violazione del DPCM 8 e 9 marzo 2020 nonché ordinanza del Presidente della Giunta Regione Campania n. 15 del 13.03.2020.

L’inottemperanza a tali norme comporta la violazione dell’articolo 650 del codice penale che prevede:

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro“, nonché la sanzione accessoria della sospensione dell’ attività.

Inoltre l’ordinanza n. 15 del 13.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania prevede: “la trasgressione degli obblighi alla presente ordinanza comporta, altresì, per l’esposizione al rischio di contagio del trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente dipartimento di prevenzione dell’ASL e l’obbligo immediato per il trasgressore medesimo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza”

Qualcuno, in particolare, perché da fuori comune veniva a Volla per comprare dei prodotti non si comprende ancora che anche la spesa deve essere effettuata nel posto più vicino al proprio domicilio e che bisogna ridurre le uscite a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Inoltre la stessa spesa non deve essere fatta tutti i giorni, si fa la scorta per una settimana e nel contempo si resta a casa.

Inoltre nonostante che i controlli per il coronavirus stiano assorbendo quasi tutte le ore del personale della Polizia Locale non si abbassa la guardia per le altre attività: