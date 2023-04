Volla: dopo mesi di stop in scena il primo Consiglio Comunale del 2023

Volla. I malumori dettati da crisi politiche, dimissioni del sindaco poi ritirate e i problemi di salute del sindaco per fortuna rientrati che hanno provocato rinvii e rinunce nelle convocazioni dei Consigli Comunali. Oggi 17 aprile alle ore 17:00 è andato in scena il primo CC del 2023, anche perché, si sa che il 17 porta bene. L’ ultima volta che si è riunita l’assise comunale è stato nel periodo natalizio, il 29 dicembre 2022. Si esclude quello del 26 gennaio nel quale il sindaco era dimissionario.

LA PRESENTAZIONE DEI NEOASSESSORI

Da allora sono cambiate le condizioni atmosferiche, dal caldo al freddo, ed è cambiata la giunta comunale. Il sindaco, dopo aver ringraziato per la solidarietà avuta, ha presentato i neoassessori: Beneduce Mauro (Free Volla) polizia municipale, Del Vecchio Vincenzo (in quota sindacale), bilancio e tributi, Ferruzzi Marco (M5S) lavori pubblici e Lampognana Daniela politiche sociali, vicesindaco (M5S). Confermata Daniela Petrone (PD) alla pubblica istruzione.

BOTTA E RISPOSTA TRA APREA E DI COSTANZO

Dall’opposizione Aprea chiede spiegazioni sulle sostituzioni, dopo due mesi, degli assessori e sottolinea che Il PD esce ridimensionato dalla crisi (attualmente 1 solo Assessore) e che l’amministrazione in un anno e mezzo ha sbagliato tutte le scelte. Il sindaco di Volla ribatte che il cambiamento è scaturito da un confronto deciso tra le forze politiche di maggioranza e che alcuni sono stati sostituiti per la loro scarsa presenza, altri per motivi tecnici. Il sindaco con il nuovo corso si augura di “Parlare di meno e lavorare di più. I cittadini aspettano i risultati”.

LE GIUNTE BALLERINE: INTERVENGONO DE LUCA E GRANATO

Per il consigliere De Luca (potere al popolo) l’amministrazione è in un immobilismo assordante, soprattutto a causa delle “giunte ballerine” (dopo ben 3 cambi), e dell’impossibilità di attivare un braccio esecutivo. Anche De Luca si è chiesto il perché, ad esempio, Viscovo sia stato “fulminato” politicamente in due mesi. E, secondo lui, i chiarimenti non arrivano. Granato rispedisce ai mittenti le accuse di scelte sbagliate ribadendo che la maggioranza, quella voluta dal popolo, è solida e presente.

INTERROGAZIONI E NUOVE APPROVAZIONI

De Luca interroga sull’inquinamento dell’aria. Donato sulla problematica del servizio sugli assistenti materiali. Sembra che parte del servizio sia stato garantito grazie al contributo di un benefattore privato. Approvati all’unanimità i regolamenti per i comitati civici di zona e a maggioranza è stata approvata una commissione di vigilanza sui locali sedi di pubblici spettacoli. Approvato a maggioranza il garante delle comunità LGBTQ, primo comune del sud Italia. Dopo ciò, il capogruppo del PD, Pipolo, abbandona l’aula per il suo credo di cristiano praticante.