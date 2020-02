Riceviamo e pubblichiamo

Nei giorni scorsi nuovi interventi sono stati effettuati dalla locale Polizia Municipale, agli ordini del Ten. Col. Formisano Dott. Giuseppe, tesi alla verifica della corretta occupazione del suolo pubblico sull’intero territorio del Comune.

A seguito di tali controlli sono stati elevati diversi verbali per violazione dell’art. 20 del codice della strada che sanziona l’occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione in via Fraustino, via Rossi, via Dante Alighieri.

Elevate le sanzioni principali consistenti nell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €. 173.00 nei confronti degli abusivi il personale della Polizia Locale ha provveduto a richiedere all’ufficio comunale SUAP -sportello unico attività produttive- la chiusura dell’attività commerciale in attuazione della legge 77/97, art. 6, che sanziona l’occupazione di suolo pubblico in violazione di regolamenti comunali o di leggi da parte di operatori di commercio a posto fisso e su aree pubbliche nonché per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Tale disposizione stabilisce che in caso di recidiva nella predetta violazione, l’ufficio SUAP, dispone, previa diffida, la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre giorni. E’ proprio questo che hanno chiesto i caschi bianchi all’ente nel caso in cui le attività commerciali contravvenzionate non si dovessero uniformare al rispetto delle norme vigenti.

In passato già diverse attività commerciali sono state chiuse per inottemperanza all’ordine di rimozione del materiale che occupava illecitamente il suolo pubblico.