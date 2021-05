Riceviamo e pubblichiamo

Continuano i controlli sul territorio da parte del personale della Polizia Locale di Volla diretti dal Comandante Ten. Col. Formisano dott. Giuseppe sulle principali strade cittadine tesi al controllo sul rispetto delle norme anticovid-19.

Il controllo è finalizzato al possesso della mascherina ed a prevenire eventuali assembramenti sul territorio.

Nel contempo a seguito di controlli predisposti sul territorio e finalizzati alla prevenzione di reati ambientali, in via Cozzone, si accertava l’abbandono da parte di ignoti di un notevole quantitativo di scatole contenenti buste di cellophane con latticini (mozzarelle di bufala) scaduti, presumibilmente avvenuto nella notte precedente al controllo. A seguito di certosina attività di indagine svolta dalla Polizia locale, resa difficile dalle poche notizie rilevabili dai rifiuti abbandonati, si riusciva a tracciare detti rifiuti ed a risalire anche ad una ditta di Parma. I responsabili venivano deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola per violazione dell’art. 192 ex D.Lgs. nr. 152/06.-