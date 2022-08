Virologi, presidenti di calcio, presentatrici tv: i primi vip nelle liste elettorali

Dopo giorni di polemiche e svariati chiacchiericci su possibile coalizioni, è finalmente iniziata la campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre.

È ormai chiaro il modus operandi che i partiti hanno deciso di mettere in pratica per le prossime elezioni. La coalizione del centrodestra tra Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e alcuni partiti minori sembrerebbe più unita che mai, nonostante le recenti polimiche riguardo il logo scelto proprio da Fratelli d’Italia. Meloni, Salvini e Berlusconi, dunque, cavalcheranno ancora la stessa onda pur rimando ben divisi in tre partiti, ognuno con il proprio programma elettorale, seppur comune. Nessuna coalizione, invece, per il Movimento Cinque Stelle che ha ben deciso di percorrere la propria strada lontano da occhi indiscreti eliminando ogni possibilità di riconciliazioni: il Pd, infatti, ha deciso di schierarsi con +Europa, Verdi e Sinistra.

Tra le varie liste, però spuntano nomi VIP di cui si è già ampiamente discusso nelle scorse settimane, come il microbiologo Andrea Crisanti, candidato Pd che ha ben accolto questa grande responsabilità in riferimento all’emergenza da covid-19. Altro nome spuntato in realtà già in precedenza è quello di Rita Dalla Chiesa, conduttrice che si è schierata con Forza Italia, candidata alla Camera in Liguria e in Puglia. Altro nome noto agli appassionati di calcio e non solo spuntato nelle file del partito di Berlusconi è quello del Presidente della Lazio Claudio Lotito, candidato in Molise al Senato.

Luigi di Maio, invece, dopo l’improvvisa dipartita dalla sua Pomigliano-Acerra, non con poche polemiche sarà candidato in Basilicata.