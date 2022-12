Vigili eroi strappano alla morte bimbo di 7 anni

Casoria. Ha due angeli custodi in divisa il bambino di 7 anni strappato ieri pomeriggio alla morte da un’azione valorosa di due uomini della polizia locale di Casoria. La prontezza del luogotenente Umberto Fiumarelli e dell’agente Domenico Acerra ha ridato speranza a un bambino, consegnandogli il regalo di Natale più importante della sua vita.

Tutto è avvenuto alle 17,30 di domenica quando gli agenti si stavano recando in via Diaz per rilevare un sinistro. Mentre stavano percorrendo via Nazionale delle Puglie, all’altezza dello svincolo di via Lufrano, hanno notato una Fiat Panda blu, con a bordo una coppia di anziani, una madre e un bambino. Il conducente suonava il clacson con insistenza accostandosi all’auto della polizia municipale.

I tre parenti hanno evidenziato che il bambino era in preda a convulsioni. Era necessario dunque far strada all’auto della famiglia per consentire loro di arrivare il prima possibile al presidio ospedaliero più vicino. Il luogotenente Umberto Fiumarelli e l’agente Domenico Acerra hanno avvertito la sala operativa. A quel punto un’altra pattuglia è stata allertata per rilevare il sinistro, mentre la centrale si metteva in contatto con il pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra per mettere a disposizione del piccolo una bombola di ossigeno. La situazione è drammatica come dimostra lo sguardo del bambino e così gli agenti decidono di far salire mamma e figlio a bordo della volante per velocizzare l’arrivo al pronto soccorso.

Di corsa i due agenti imboccano l’uscita Acerra e arrivano alla clinica Villa dei Fiori. Giunti al pronto soccorso acerrano, i poliziotti prendono in braccio il bambino e organizzano con il trasferimento al Santobono di Napoli dove arriva immediatamente con una ambulanza messa a disposizione dalla struttura sanitaria.

Il sindaco Raffaele Bene, informato della vicenda dall’assessore alla Sicurezza Marco Colurcio, nel complimentarsi con l’intero corpo della municipale per il salvataggio, ha già annunciato che consegnerà una lettera di encomio ai due agenti. Un riconoscimento meritato per coloro che resteranno a vita due angeli custodi per un bambino di Casoria.