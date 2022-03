Verona – Napoli, come dite voi? (la trentottesima dell’alieno Gennaro)

Ciao, sono il tuo amico alieno Gennaro, come dite voi? Giulietta cos’è? Oggi sarò breve, perché devo scappare, devo andare a mangiarmi una bella pizza. Gli azzurri ripartono, non sono tutti al massimo, ma riescono ad avere la meglio sul Verona di Tudor. Il Napoli va in vantaggio con la prepotenza di Osimhen. E raddoppia nella ripresa grazie ad un’azione di rapina, che sfrutta un momento di sonnolenza avversaria, che bella fotografia di Osimhen,. Il Verona accorcia, ma i giochi sono fatti, il Napoli mantiene il controllo. Non un Napoli al top, ma una prestazione che consente agli azzurri di non perdere la capolista. Peccato per l’occasione persa contro il Milan, ma il Napoli non è morto. Felici per la vittoria, felici di vedere la capolista. Felici di aver vinto in un posto dove troviamo striscioni di dubbio gusto. Come dite voi? Cos’è Giulietta?