Sono finalmente partiti i vaccini per il covid-19 a Napoli. L’ infettivologo Rodolfo Punzi è il primo dei vaccinati stamane nell’ospedale Cotugno, tra i luoghi simbolo in città della lotta al Covid e presidio vaccinale per tutta l’Azienda ospedaliera dei Colli. Stamane, prima del via alle somministrazioni, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha incontrato i sanitari prenotati per ricevere il vaccino Pfizer-Biontech.

Le operazioni proseguono nei cinque box allestiti in una tenda all’esterno del Cotugno.