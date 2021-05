È ormai da molto tempo che si parla di ripartenza in Italia, ma quando sarà possibile ritornare alla vita prima del covid-19? Gli esperti non si pronunciano…

Purtroppo nessuno è in grado di sapere quanto tempo ancora si dovrà portare la mascherina, si dovrà fare attenzione a rispettare le norme in vigore da ormai un anno e mezzo perché la situazione è in continuo divenire.

Il vaccino resta uno dei primi punti di forza di una futura ripartenza ed è proprio per questo che bisogna continuare con una forte e decisa somministrazione. In Campania la campagna vaccinale prosegue con discreto successo tanto da essere inserita tra le prime regioni per numero di dosi effettuate in minor tempo: ad oggi sarebbero 1.974. 484 le dosi somministrate, di cui tra queste 788. 865 sarebbero seconde dosi. In particolare a Napoli fino ad ora è stata vaccinata il 47% della popolazione circa, una percentuale che resta estremamente positiva soprattutto se paragonata ad altre città italiane.

Ciò però che ormai in tanti si chiedono è cosa succederà quando tutti avranno ricevuto la seconda dose di vaccino. A quanto pare, sembra a tutti gli effetti possibile la somministrazione di una terza dose di vaccino anti-Covid non solo per determinate categorie di persone. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità, durante la conferenza stampa di ieri ha annunciato che “il tema dei richiami è all’attenzione ed è un’ipotesi allo studio: si sta valutando la durata della copertura immunitaria e stiamo inoltre monitorando le varianti del virus”.

Non è esclusa dunque una terza dose in maniera estesa ma nulla è ancora certo. La situazione è in continuo divenire, gli esperti monitorano da ormai un anno e mezzo la variazione del virus e fino ad ora pare che i vaccini effettuati riescano a coprire anche le varianti che si sono create nel tempo. Purtroppo però non è possibile anticipare o prevedere ulteriori eventuali cambiamenti soprattutto in relazione ad un virus tanto imprevedibile quanto il covid-19, per tanto bisognerà continuare a seguire e rispettare tutte le norme per il nostro bene e quello di chi ci circonda.

