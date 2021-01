Consigliere regionale scrive al Presidente De Luca e al Presidente della V Commissione sanità: “Valutare anche la posizione dei farmacisti“

Gli odontoiatri che operano negli studi privati devono essere inseriti tra i professionisti del settore sanitario ai quali va somministrato il vaccino in via prioritaria. E’ evidente, infatti, che sono proprio i dentisti che, data la specificità dell’attività professionale, sono quelli maggiormente a contatto con i pazienti che, per ovvie ragioni, non possono indossare la mascherina. Auspico che, in linea con l’ottimo lavoro fin qui svolto dal Governo regionale e dalla V Commissione sanità, questa richiesta possa essere opportunamente e prontamente valutata.” E’ quanto scrive il consigliere regionale Francesco Iovino in una nota indirizzata al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, e al Presidente della Commissione Sanità, Enzo Alaia.

“Sono tanti i liberi professionisti – aggiunge il consigliere di Italia Viva – che in queste settimane stanno facendo fronte comune con il Sistema Sanitario nella lotta al Covid. Non soltanto i dentisti, ma anche i farmacisti si trovano in una condizione di particolare rischio dato il numero considerevole di contatti quotidiani. E’ necessario, pertanto, che questi trovino un’adeguata tutela al pari di chi opera nel settore pubblico e possano essere vaccinati quanto prima.”

“C’è in noi, ovviamente, la piena consapevolezza di quanto sia delicata la fase che stiamo affrontando e quanto siano complessi i problemi legati alla diffusione del vaccino. Ma nel contempo c’è la massima fiducia nell’azione del Presidente De Luca e della V Commissione Sanità che hanno già dato prova di efficienza e sensibilità. Siamo certi – chiude Iovino – che anche la posizione di odontoiatri e farmacisti verrà adeguatamente considerata.”

