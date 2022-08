Vacanze, prezzi alle stelle anche in Campania: dalle isole al litorale al Cilento, ecco le mete preferite (e i costi)

Quando si parla di vacanze in Campania, la scelta è veramente tutt’altro che scontata! Tantissime sono, infatti, le bellezze naturali da visitare in una regione che offre diverse opzioni: dalla montagna al mare, dai paesaggi naturali alla meravigliosa architettura.

Se da un lato le attrattive in Campania sono tantissime, dall’altro però quest’anno si è dovuto fare i conti con un forte aumento dei prezzi, soprattutto in alcune zone, dovuto dalla pandemia da covid, dalla guerra in Ucraina con il conseguente aumento del caro vita ecc.Secondo i primi riscontri, si parla di un aumento di circa il 25% se la destinazione è la montagna, mentre di più di 50% per le mete marittime: Ischia, ad esempio, è quasi diventata inaccessibile a livello economico a causa del forte aumento avuto per questa stagione estiva di lidi privati e di alloggi, sia per hotel che per case vacanza.

Per quanto riguarda le coste del Cilento, ci sono zone in cui è ancora possibile trovare delle opzioni diversificate: Palinuro, Marina di Camerota, Agropoli, Castellabate, Sapri, sono zone da sempre frequentate in estate da campani e non solo e, nonostante il botto improvviso di alcune strutture, ve ne sono altre i cui prezzi sono accessibili anche per tutti quelli che voglio risparmiare. Stessa situazione per zone come Bacoli e Vietri, punta di diamante della costiera amalfitana che offre uno spettacolo mozzafiato con prezzi variegati.

Castel Volturno quest’anno è stata meta di molti giovani grazie all’ottima qualità-prezzo offerta dalle struttura che da qualche anno ormai si sono rilanciate nel business delle vacanze estive marittime.

Le vacanze low-cost in Campania sono quindi possibili, basta cercare con attenzione e vagliare tutte le offerte che le varie zone mettono a disposizione riuscendo, così, a scegliere il tipo di vacanza a cui si vuole andare incontro.