Un talento di Somma protagonista della nuova stagione di “Il commissario Ricciardi”

Somma Vesuviana. Questa sera andrà in onda su Rai 1 la prima puntata della seconda stagione della fiction “Il commissario Ricciardi”. La serie, ambientata nella Napoli degli anni ’30, in pieno periodo fascista, racconta le vicende del Commissario Luigi Alfredo Ricciardi all’opera per scovare malviventi e assicurarli alla giustizia sempre con la sua “dote” particolare che è quella di rivedere le persone decedute per morte violenta nel momento in cui muoiono.

Tra i protagonisti dei nuovi episodi ci sarà anche Carmine De Luca, giovane talento sommese, il quale prenderà parte proprio alla prima puntata della fiction.

“Un’esperienza meravigliosa”, così Carmine ha definito l’opportunità di lavorare sul set di una delle serie targate Rai tra le più seguite dal pubblico: “Ho avuto modo di lavorare con Lino Guanciale (Ricciardi) e Antonio Milo (Maione), professionisti di alto livello e di una grande disponibilità e umiltà come anche il regista Gianpaolo Tescari che mi ha dato la tranquillità di poter mettere in scena il mio personaggio. Abbiamo girato nel centro storico di Taranto dove hanno ricostruito tutto quello che vedrete in tv”.

Carmine è originario di San Giuseppe Vesuviano, città dove è nato nel 1981. Dall’età di cinque anni si è poi trasferito a Somma Vesuviano. De Luca vanta un curriculum formativo ricco, che va dallo studio di canto lirico (accademia di alto perfezionamento in canto lirico e leggero A. Del Monaco, con il tenore Marcello Ferraresi) alla scuola di musical, canto moderno e jazz e dagli studi di recitazione, dizione e dizione napoletana fino allo studio di mimo, consegue una laurea in canto jazz di secondo livello con 110/110 presso il conservatorio Cimarosa di Avellino.

Dal 2003 al 2022 molte sono le sue esperienze teatrali che vanno dalla prosa al Musical e Lavorando con tanti nomi importanti del Teatro e della musica come (Serena Rossi, Pietro Pignatelli, Fabio Brescia, Antonello Cascone, Leonardo Ippolito, Francesco Cicchella, Lello Abate, Gaetano Stella, Marco Grieco, e tanti altri). Per il web ha collaborato in vari spot tra cui Asus, the Jackal e Officine Video, e alcuni video Musicali di artisti come Ciccio Merolla e Bobby Gee (in cui interpreta Pablo Escobar) diretto da Luciano Filangieri. L’artista ha anche aperto una scuola di Musica e Teatro a Somma Vesuviana che si chiama “M&T Entertainment School”, e presto sarà di nuovo in Tv: farà infatti parte del cast della prossima stagione dei Bastardi di Pizzofalcone.