Anche in questo weekend l’interprete di Pulcinella, Angelo Iannelli, sfiderà la pandemia. Domenica 10 maggio, dalle ore 12:00 alle ore 19:00, in occasione della festa della mamma, attraverso un contest di dolci a ruota libera dedicati alle mamme in questo periodo di restrizione.

Un dolce simbolo per addolcire e alleggerire tutte le sofferenze del periodo pandemico e per alimentare la spensieratezza di famiglie pronte a ritornare alla normalità della vita quotidiana, dopo il Covid-19. L’ideatore di questo contest sottolinea che “ha creato questo gioco di intrattenimento gastronomico in un momento così difficile perché le persone avevano bisogno di serenità e di tranquillità, per aiutare e rendersi utili a chi era rimasto a casa e ha voluto soprattutto sostenere le attività commerciali come pizzaioli, pasticcieri, cuochi, per valorizzare le eccellenze campane”.

Sicuramente a colpi di dolci anche stavolta vedremo belle foto inviate sul seguitissimo e attivissimo profilo Facebook del vulcanico Angelo Iannelli. Il giudice del contest sarà il noto maestro pasticciere Sabatino Sirica, che è stato per trent’anni il pasticciere del calcio Napoli, il quale declamerà i vincitori.

Inoltre sabato 9 maggio si rinnova l’appuntamento con la ”Lotteria del Sorriso”, in collaborazione con Enzo Avitabile, patron dell’azienda Terre Pompeiane, con il panariello sociale che ancora una volta metterà in palio tanti golosi premi della linea Babà Re nella diretta social di Pulcinella.

Nella stessa giornata di sabato lo stesso Angelo Iannelli condividerà un videomessaggio di speranza per tutti gli artisti che hanno donato la propria arte alla città di Marigliano (NA), per dare sostegno a tutti gli imprenditori della zona e creare un fondo di solidarietà anti Covid-19. Non è l’unico messaggio di speranza che ha lanciato in questi mesi di pandemia: il nostro Pulcinella ha anche definito i genitori eroi di questa pandemia: proprio loro che hanno fatto molti sacrifici per i figli e per i loro cari.