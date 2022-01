Tufino chiama lo specialista nolano della Terra dei Fuochi, incarico per Nacar

Con delibera n.3 del 05.01.2022 il comune di Tufino pubblica la delibera di autorizzazione per un anno per l’incarico di comandante della polizia locale di Tufino del dott. Emiliano Nacar attuale comandante della polizia locale di Marigliano e coordinatore dei 53 comuni del settore Napoli est per la cabina di regia di Terra dei Fuochi .

L’incarico del maggiore si innesta dopo quello precedente svolto per oltre due anni presso il comune di Comiziano dove altissimi sono stati i risultati in termini di riequilibrio del personale e del servizio di polizia locale .

Numeri di grandissima importanza per il comandante che da solo è riuscito a rimettere in piedi la macchina comunale del comune con 6 assunzioni nel 2021 di cui tre a seguito di concorso nell’ area amministrativa come responsabile del personale ruolo che svolge anche a Marigliano

Il maggiore dichiara ” la mia esperienza al comune di Comiziano è stata davvero esaltante . Al sindaco vanno tutti i miei ringraziamenti. Ho lasciato l’incarico dopo avere raggiunto tutti gli obiettivi ovvero il rimpinguamento della pianta organica. Comiziano al 31.12.2020 aveva solo un dipendente amministrativo e zero vigili.. Oggi ha uno stabile servizio di polizia locale e 5 dipendenti amministrativi di cui un apicale al settore tecnico. Assumo questo incarico con grande onore con impegno di fare il massimo anche per terra dei fuochi . Ringrazio l’amministrazione che mi ha contattato sul finire del 2021 e i commissari prefettizi che mi hanno autorizzato nell’ incarico. Partiremo stringendo la catena degli scarichi abusivi e di controlli delle aziende non solo a Tufino ma in tutti i comuni della fascia nolana”