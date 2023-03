Truffa centri estivi a Marigliano, c’è il primo indagato

MARIGLIANO – A dicembre 2022 fu sollevata con esposti ed inchieste giornalistiche il caso dei centri estivi a Marigliano svolti nel mese di dicembre .

Prontamente la polizia locale di Marigliano svolse del indagini lampo per acclarare fatti e responsabilità ed emersero da subito chiare ed evidenti responsabilità in specie per due richiedenti. Oggi si è chiusa la fase delle indagini con un primo indagato .

Come evidenziato dal comandante della polizia locale Nacar “lo scopo dei controlli e’ quello di evitare che con soldi pubblici vengano erogate prestazioni per attività ordinarie di alcune ludoteche”

“Ad oggi e’ emerso il tentativo di truffa soltanto di un’associazione . Un altro aspetto e’ sotto la lente di ingrandimento ma per il resto ci sono soltanto leggere anomalie amministrative sanabili. Eviteremo che queste condotte e che dichiarazioni posticce possano in futuro fare permettere elargizioni di denaro pubblico in maniera indebita”