Trovato impiccato in un cantiere, indagine dei carabinieri

Una vera tragedia quella accaduta a Pozzuoli ieri, un uomo di Napoli di 62 anni è stato ritrovato impiccato in un cantiere, nello specifico ad un’impalcatura, situato in via Cavour, nel Rione Terra.

A scoprire il corpo dell’uomo un passante che intorno alle 7 e 30 transitava vicino al luogo e ha notato il corpo dell’uomo. Sono stati immediatamente allertati i Carabinieri e i soccorsi ma purtroppo per il 61enne non c’è niente da fare, i medici hanno potuto solo dichiarare il decesso.

Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine che nelle prossime ore ascolternano i familiari dell’uomo. Al momento pare non siano stati trovati biglietti o indizi lasciati dall’uomo dunque non è chiaro il motivo di questo gesto apparentemente volontario.