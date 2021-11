Tragedia in moto, muore mentre consegna polli

SAN PAOLO BEL SITO – Tragedia nella serata di ieri lungo la Provinciale che collega Palma Campania e San Paolo Bel Sito. Un 46enne addetto alle consegne, Giovanni Allocca, è morto a seguito di un incidente in moto.

Il 46enne era impegnato in una consegna dei polli: secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Nola stava svoltando in un’area di servizio quando è stato urtato da un’auto. Per lui purtroppo non c’è stato scampo.