Tragedia a Marigliano, ciclista muore in strada

MARIGLIANO – Tragedia nella mattinata di oggi a Marigliano. Alle ore 13.09 circa personale della polizia locale di Marigliano veniva chiamato in corso Umberto, all’altezza altezza del civico 158 poco dopo la rotonda di via Isonzo, per una persona esanime a terra .

All’arrivo degli agenti alcuni presenti praticavano messaggio cardiaco e allertavano il 118 che giunto prontamente per circa trenta minuti procedeva alle manovre del caso per rianimare le persona che veniva dichiarata deceduta a 20 minuti dall’allarme.

Sul posto per le operazioni del caso e i rilievi anche il comandante della polizia municipale. Alle ore 14 il medico legale accertava la morte naturale per malore e il pm di turno disponeva la liberazione della salma per i familiari. Dalle ricostruzioni degli inquirenti la persona di anni 69, residente a Marigliano, era uno sportivo intento al ciclismo ed era stato colto da malore