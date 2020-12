Riceviamo e pubblichiamo dall’Associazione Vesuvio’s Dog.

Un calendario per aiutare i cani randagi e valorizzare la pineta di Terzigno: dodici scatti di Francesco Servino – giornalista e fotografo ambientalista – che si propone in questo modo di valorizzare una zona bellissima del Parco Nazionale del Vesuvio e di sostenere le volontarie dell’associazione Vesuvio’s Dog, che ogni giorno si prendono cura – a proprie spese – dei cani randagi e inselvatichiti vesuviani, provvedendo a sfamarli e a curarli, evitando che si rivelino dannosi per l’uomo e per la fauna selvatica.

Dodici scatti che immortalano dettagli e scorci suggestivi della pineta, un posto dalle potenzialità infinite, che Servino ha fotografato durante le sue passeggiate, percorrendo sentieri che portano a paesaggi di rara bellezza e a singolarità geologiche e vulcanologiche di grande interesse.

Tra gli scatti non mancano i cani della pineta, tra i quali Vesuvio, un cagnolone simil-Terranova devastato dalla rogna, soccorso dalle volontarie di Vesuvio’s Dog mesi fa, ora quasi guarito e in cerca di qualcuno che lo adotti.