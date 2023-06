Svelati i murales dei record: c’è quello più grande mai realizzato per San Ludovico

Casoria. Davanti ad un folto gruppo di fedeli, amministratori locali, cittadini, ma soprattutto giovani sono stati inaugurati nel pomeriggio di lunedì i due murales che l’amministrazione comunale di Casoria targata Raffaele Bene ha voluto dedicare alla figura di San Ludovico da Casoria.

Il primo atto è avvenuto in via Nuova Padre Ludovico dove è stato inaugurato il murale firmato da Mirko Di Pierno e dall’A.S.D. Casa D’Or. L’opera abbraccia il muro perimetrale della strada che presto assumerà una forma decisamente piacevole, grazie ad un’altra iniziativa messa a punto dall’assessorato alla Cultura guidato da Vincenzo Russo.

In un clima di festa, ma intriso di spiritualità, è avvenuta anche l’inaugurazione del secondo murale che vanta già un primato. E’ infatti l’opera più grande mai realizzata in Italia in onore del santo casoriano. Il murale è firmato da una artista di caratura internazionale come Leticia Mandragora, che ha preso la parola prima della benedizione avvenuta alla presenza del ministro Provinciale dei Frati Minori di Napoli e Caserta Padre Carlo D’Amodio, dello studioso di San Ludovico Padre Salvatore Vilardi e delle Suore Elisabettine Bigie.

“Togliamo il velo su questo murale con grande emozione e non solo perchè è il più grande mai realizzato per il nostro San Ludovico” ha dichiarato l’assessore alla Cultura Vincenzo Russo. “In queste opere c’è tutta la bellezza di San Ludovico, un Santo che si è abbandonato a Dio e che volge lo sguardo verso la sede del Comune e verso tutta la città. Viene ricordato come l’amico dei poveri, il padre degli accattoncelli ed in questi tempi i suoi insegnamenti vanno trasmessi indipendentemente dal credo di ognuno. Nel murale sono stati inseriti i simboli dei tre istituti religiosi casoriani”.

“L’inaugurazione dei due murales è soltanto l’ultima tappa di un cammino che stiamo completando per la creazione di un percorso turistico-religioso capace di valorizzare la nostra Città, creando indotto, ma soprattutto preservando i valori della nostra storia. Il messaggio di San Ludovico è universale, ma nei luoghi dove è nato e cresciuto assumono un valore davvero unico” ha commentato il sindaco Raffaele Bene.