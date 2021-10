Striscia a Nola per un dogo, frasi choc ad Abete: “Fanno bene quelli che ti picchiano”

Nola – Un cane maltrattato, l’intervento di Striscia e quella frase choc: “Fanno bene quelli che ti picchiano”.

Tensione a Nola per la visita di Luca Abete: l’inviato di Striscia La Notizia si era recato nella città bruniana dopo aver ricevuto diverse segnalazioni su un cane da salvare. Si tratta di un dogo argentino abbandonato perennemente in una gabbia relegata a un angolo di un terrazzo e tenuto in condizioni a dir poco disumane.

Abete ha chiesto l’intervento dell’ASL ma quando è andato sul posto dove è “detenuto” il cane la situazione ha rischiato di degenerare.

IL VIDEO INTEGRALE DEL SERVIZIO