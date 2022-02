SS 268, è una mattanza: due morti in un incidente a Terzigno

TERZIGNO – Non si placa, purtroppo, la strage sulla sulla strada statale 268 “del Vesuvio” ormai ribattezzata “strada della morte”.

A poche ore dalla morte di Fedele Radunanza, il 44enne ambulante di San Gennarello di Ottaviano, coinvolto lunedì in incidente nel tratto di Madonna dell’Arco, la 268 fa altre due vittime.

Stamattina un tremendo scontro frontale, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture, provocando il decesso di due persone ed il ferimento di un’altra. L’incidente è avvenuto nel territorio di Terzigno. Per questo, sulla statale è provvisoriamente istituita – in direzione di Angri – un’uscita obbligatoria in corrispondenza del km 21,050, a Terzigno.