Sportello dei diritti e del lavoro, Casoria nel piano Smart City: sostegno ai cittadini in difficoltà

CASORIA. C’è anche Casoria tra i Comuni coinvolti nel Progetto AS.S.O. AScolto, Supporto, Orientamento che prevede l’istituzione dei centri polifunzionali-psicosociali. Si tratta di presidi sia fissi che mobili che forniscono accoglienza, supporto, informazione e orientamento per vari ambiti. Tra i servizi offerti ci sono help line telefono amico, sportello psicologico, sportello legale, sportello migranti, orientamento al lavoro e orientamento all’autonomia abitativa; previsti, inoltre, anche corsi, laboratori e attività sportive, campagne di formazione e sensibilizzazione. Il progetto rientra nel piano Smart City Napoli Nord ed è partito da Città Metropolitana, raccogliendo il supporto di 13 Comuni, tra i quali Casoria che è capofila dell’Ambito 18. La realizzazione è affidata alle associazioni Arci Mediterraneo Impresa Sociale SRL e Antinoo Arcigay Napoli che simbolicamente apriranno il primo infopoint allo sportello di Codice Rainbow al Parco Verde di Caivano.

Una possibilità di inclusione e di lavoro che può essere sfruttata dai cittadini per contrastare il degrado sociale nelle realtà più complesse del nostro territorio, tenendo alta la bandiera dei diritti civili. Il progetto di inclusione e accesso al mercato del lavoro vedrà un presidio in tutti gli ambiti territoriali aderenti. Oltre ai servizi legali e di orientamento al lavoro ed all’autonomia abitativa sono previste anche attività in grado di creare aggregazione togliendo i ragazzi da situazioni pericolose.

“La risposta al degrado sociale ed alle difficoltà delle nuove generazione è nella riconquista dei diritti e degli spazi. Grazie alla preziosa sinergia tra Città Metropolitana, sindaci del territorio e una realtà qualificata come Antinoo Arcigay Napoli di Antonello Sannino è stato raggiunto un risultato importante” ha commentato il sindaco Raffaele Bene.

Per il Comune di Casoria il piano è stato seguito dall’assessore alle Politiche Sociali Marianna Riccardi: “E’ stato compiuto un altro passo per garantire diritti fondamentali a chi spesso vive situazioni di difficoltà o addirittura ai margini. Per tante persone saper di poter trovare in uno spazio pubblico uno psicologo o un legale o poter cercare una posizione lavorativa è essenziale in questo momento storico”.